Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 40 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29

Mức lương
18 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái

- P.Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

- Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
- Quản lý phòng kế toán:
• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;
• Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
• Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
• Trực tiếp phỏng vấn kế toán viên khi có sự thay đổi về nhân sự.
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
- Lập – trình bày báo cáo tài chính
- Các nhiệm vụ khác. Công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển ứng viên sinh năm 1975 trở về sau. Làm việc tại công ty theo giờ Hành Chính (từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7).
sinh năm 1975 trở về sau.
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán
- Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế
- Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tàichính, thuế.
- Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.
- Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29 Thì Được Hưởng Những Gì

Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện tại Công ty, thì khi bạn trở thành thành viên của chúng tôi ngoài việc bạn sẽ có được một công việc ổn định, thu nhập tương xứng với năng lực bản thân bạn.
- Được đào tạo, học tập đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, công đoàn.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.
- Được trải nghiệm công việc thực tế của một Chuyên viên Kế toán Tổng hợp trong môi trường chuyên nghiệp của Tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 13, số 77 Hoàng văn Thái - P.Tân Phú - Q.7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

