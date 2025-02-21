Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà IPC 1489 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu của BGĐ

Lập và gửi các báo cáo thuế, quyết toán, phát hành hoá đơn, nộp thuế theo đúng quy định và đúng hạn,…

Ghi chép, hạch toán nghiệp vụ kế toán kịp thời, đầy đủ. Kiểm tra tính xác thực của số liệu trên sổ sách kế toán về tiền, tồn kho, tải sản, phải thu, phải trả, thuế và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Kiểm soát hợp đồng mua bán, giá bán đầu ra các mặt hàng, dịch vụ của Công ty. Đôn đốc, nhắc nhở hoặc yêu cầu bộ phận Kinh doanh thu hồi công nợ đúng hạn

Lập kế hoạch và kiểm tra kế hoạch chi tiêu đảm bảo đúng các quy định về định mức chi tiêu của Nhà nước và của Công ty để hoạt động kinh doanh được hiệu quả

Nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo đơn vị các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị đề đạt được hiệu quả cáo nhất

Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến tài chinh kế toán của Công ty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Hiểu biết và áp dụng thành thạo về Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT,TNDN,TNCN và các thông tư, nghị định về chế độ kế toán hiện hành

Ưu tiên ứng viên mạnh Excel, có kinh nghiệm ngành năng lượng, nhà máy sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường. Review lương hàng năm.

Thu nhập theo năng lực từ 20 - 30 triệu/ tháng

Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động.

12 ngày nghỉ phép/năm

Thưởng tháng 13,Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, ....

Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, ...

Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến

Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/du lịch hàng năm, ...

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài hàng năm;

Thời gian làm việc: từ 8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7. ( nghỉ trưa 90 phút)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

