Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Kế toán trưởng

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các NV cấp dưới

Thực hiện tổng hợp, lập và quản lý ngân sách hoạt động, kinh doanh của công ty

Quản lý vốn, dòng tiền, tham mưu cho BGĐ các chiến lược tài chính quan trọng

Kiểm tra, hiệu chỉnh các văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án, ... của NV trong Phòng trước khi trình duyệt hoặc ban hành.

Có các sáng kiến nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, chi phí tài chính, sử dụng vốn,..

Những việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

Có trên 05 năm kinh nghiệm trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương.

Nắm vững chế độ tài chính, kế toán, thuế, hoạt động tài chính kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan

Có chứng chỉ kế toán trưởng (còn hiệu lực)

Kỹ năng excel tốt, thành thạo vi tính văn phòng, Misa

Kỹ năng giao tiếp, năng lực quản lý đội nhóm, quản lý công việc có khả năng chịu áp lực công việc

Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, chăm chỉ.

Quyền Lợi

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ Thứ hai – Thứ sáu (8h – 17h30’, nghỉ trưa 1h30’)

Lương tháng 13, thưởng Lễ 30/04 và 01/05, Quốc khánh 02/09, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Đánh giá thăng tiến và tăng lương hàng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ngoài ra nhân viên làm việc trên 01 năm được tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng

Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ.

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

