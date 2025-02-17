Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
- Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các NV cấp dưới
Thực hiện tổng hợp, lập và quản lý ngân sách hoạt động, kinh doanh của công ty
Quản lý vốn, dòng tiền, tham mưu cho BGĐ các chiến lược tài chính quan trọng
Kiểm tra, hiệu chỉnh các văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án, ... của NV trong Phòng trước khi trình duyệt hoặc ban hành.
Có các sáng kiến nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, chi phí tài chính, sử dụng vốn,..
Những việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 05 năm kinh nghiệm trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương.
Nắm vững chế độ tài chính, kế toán, thuế, hoạt động tài chính kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan
Có chứng chỉ kế toán trưởng (còn hiệu lực)
Kỹ năng excel tốt, thành thạo vi tính văn phòng, Misa
Kỹ năng giao tiếp, năng lực quản lý đội nhóm, quản lý công việc có khả năng chịu áp lực công việc
Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, chăm chỉ.
Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ Thứ hai – Thứ sáu (8h – 17h30’, nghỉ trưa 1h30’)
Lương tháng 13, thưởng Lễ 30/04 và 01/05, Quốc khánh 02/09, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Đánh giá thăng tiến và tăng lương hàng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ngoài ra nhân viên làm việc trên 01 năm được tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng
Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ.
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI