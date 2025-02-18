Tuyển Kế toán trưởng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ROCK WOOL KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách tài chính cho công ty, bao gồm lập dự toán, theo dõi và phân tích chi phí.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách về thuế, kế toán và tài chính của công ty, bao gồm quản lý và nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

- Quản lý và theo dõi các tài khoản, bao gồm tài khoản tiền gửi, tài khoản đầu tư, tài khoản TSCĐ, tài khoản công nợ, và đảm bảo tính chính xác và cập nhật của các thông tin tài chính.

- Đánh giá và phân tích tình hình tài chính của công ty, bao gồm phân tích báo cáo tài chính, phân tích chi phí và lợi nhuận, và đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất tài chính.

- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán về các quy trình, chính sách và kỹ năng kế toán, đảm bảo rằng tất cả nhân viên kế toán tuân thủ các quy định và chính sách về kế toán và tài chính.