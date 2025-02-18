Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gomi Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, Đường số 2, Khu Cityland, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào của công ty hàng tháng.

Kiểm tra, đối chiếu và tập hợp số liệu kiểm kê của các bộ phận, xử lý sai sót trong quá trình kiểm kê (kiểm kê gồm Kiểm kê Tài sản, CCDC và hàng hóa)

Kiểm tra giám sát tất cả các khoản thu, chi cuối tháng để hoàn thiện sổ quỹ công ty

Lập lệnh chi cho tất cả các khoản chi sau khi tập hợp đủ chứng từ - lập lệnh chi tiền.

Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hạng mục doanh thu và chi phí từ các hoạt động kinh doanh (mua bán, chi tiêu,...) của công ty. Đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.

Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, lập kế hoạch phân bổ chi phí phù hợp. Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quy trình, biểu mẫu nội bộ. Thường xuyên kiểm tra quy trình vận hành và hoạt động của các bộ phận và kịp thời chỉnh sửa, cải tiến quy trình cho phù hợp với thực tế.

Cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, rà soát số liệu, bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.

Lập các báo cáo cuối tháng: báo cáo sổ quỹ, báo cáo dòng tiền, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .... Và các Báo cáo khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Đảm nhiệm các công việc hành chính và quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp.... Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Chịu trách nhiệm cao nhất các vấn đề liên quan đến bộ phận Kế toán. Bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ tuần - tháng và đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: Tuổi từ 30 – 40

Ưu tiên biết về lập kế hoạch tài chính

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành kế toán; kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 2 năm

Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử

Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế.

Tiếng Anh đọc hiểu

Tại Công ty cổ phần Gomi Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa từ 12h30 đến 13h30).

Mức lương: 20M – 25M (thỏa thuận theo năng lực)

Sau 2 tháng thử việc, đánh giá năng lực đạt yêu cầu sẽ tiến hành ký HĐLĐ, hưởng các chế độ như sau, đóng đầy đủ các khoản BH (đóng theo quy định của nhà nước).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gomi Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin