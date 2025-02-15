Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TURN GREEN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 504 Nguyen Tat Thanh, District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty.

Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...

Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính thuế hàng năm.

Kiểm tờ khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.

Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp liên tục, hàng tháng để phục vụ cho Ban lãnh đạo, đồng thời giúp Ban lãnh đạo xây dựng phương án kinh doanh tối ưu nhất trong từng thời điểm, xây dựng các quy định về quản lý ngân sách trong doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị công bố.

Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.

Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.

Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.

Theo dõi kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của Ban TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan. Có chứng chỉ kế toán trưởng hoặc các chứng chỉ chuyên môn khác (ACCA, CPA, CFA...) là một lợi thế.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý kế toán tương đương.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, luật thuế, quy định tài chính, và các quy trình kế toán trong doanh nghiệp.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, hoặc phần mềm kế toán khác.

Kỹ năng quản lý: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán.

Kỹ năng phân tích và tư vấn: Khả năng phân tích tài chính, đưa ra các báo cáo quản trị và tư vấn cho Ban giám đốc về các chiến lược tài chính.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Có khả năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH TURN GREEN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... theo luật hiện hành.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm - dựa trên đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty

Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nâng cao kỹ năng với chương trình đào tạo liên tục, khóa đào tạo về chuyên môn, công nghệ và kỹ năng mềm;

Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng, review lương hằng năm

Các sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết như: team building, 08/03, 20/10, Giáng sinh, cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TURN GREEN HOLDING

