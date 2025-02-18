Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SJ Office, số 70, đường số 51, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Kiểm soát việc thực hiện các chính sách về kế toán tài chính của Công ty.

Lập và kiểm soát Doanh thu, Chi phí theo chỉ tiêu Tài chính hàng tháng, Quý, Năm của Công ty.

Kiểm soát dòng tiền Công ty, tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Luôn update-realtime tình hình tài chính ngay khi có thay đổi cho bộ phận liên quan.

Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán.

Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức lại bộ máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Công ty quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái

Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.

Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.

Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.

Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống Quy trình, quy định quản lý, vận hành giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác.

Quản lý đội nhóm.

Hoạch định định biên nhân sự tại bộ phận.

Phân công công việc cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.

Quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.

Đánh giá kiến thức chuyên môn của nhân viên.

Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Báo cáo.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc Công ty.

Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Công việc khác.

Ngoài các công việc cụ thể nêu trên, kế toán trưởng phải thực hiện các công việc khác được Ban Giám đốc Công ty giao.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán FAST/MISA.

Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành.

Kinh nghiệm làm việc trong các công ty thương mại điện tử, ngành hàng Bán lẻ.

Có khả năng phân tích và viết báo cáo quản trị.

Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, chịu được áp lực công việc và ý thức chấp hành pháp luật.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 28 triệu - 35 triệu/tháng

Quà tặng nhân ngày sinh nhật, tặng voucher mua hàng các sản phẩm của công ty hàng tháng, các dịp lễ lớn.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ, lễ, tết, tháng lương 13.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động. Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa du lịch, teambuilding hàng năm của công ty

Có cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài cho nhân sự đạt hiệu quả tốt trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin