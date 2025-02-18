Tuyển Kế toán trưởng CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR
Mức lương
35 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 60 Triệu
Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- A minimum of 5 years of experience (minimum 2 years in a chief accountant position)
Tại CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR Thì Được Hưởng Những Gì
- Allowances: Transportation allowance and lunch allowance, uniform allowance
- Tet bonus, Performance bonus
- Salary promotion: once per year, will be decided by the Company’s regulations
- Attend seminars from company’s consulting firm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GP NHÂN SỰ GLOBAL DOOR
