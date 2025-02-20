Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Tạ Hiện, Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Quản lý chung mọi hoạt động của Phòng tài chính, kế toán.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Lập – trình bày báo cáo tài chính.

Theo dõi, báo cáo lời lỗ các dự án theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

Xây dựng, điều phối, phân công nhiệm vụ chức năng cho từng vị trí kế toán. Chịu trách nhiệm và đảm bảo kết quả công việc của Phòng kế toán.

Lập các báo cáo: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo định kỳ của công ty, báo cáo tài chính ngân hàng khi có yêu cầu. (Báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính và Quyết toán TNDN và TNCN theo năm) – làm song song để đối chiếu với công ty dịch vụ kế toán thuế.

Làm việc với ngân hàng: hồ sơ vay vốn, bảo lãnh...

Và các nhiệm khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 3 năm vị trí kế toán trưởng trong các công ty xây dựng.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính- Kế toán

Thành thạo các phần mềm kế toán

Có kinh nghiệm quản lý về KPI

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + các mức thưởng ( trao đổi khi phỏng vấn)

Các chế độ BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức;

Thưởng Lễ, Tết theo chính sách và Thưởng cuối năm theo cơ chế kinh doanh của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT

