Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Tạ Hiện, Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chung mọi hoạt động của Phòng tài chính, kế toán.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Lập – trình bày báo cáo tài chính.
Theo dõi, báo cáo lời lỗ các dự án theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
Xây dựng, điều phối, phân công nhiệm vụ chức năng cho từng vị trí kế toán. Chịu trách nhiệm và đảm bảo kết quả công việc của Phòng kế toán.
Lập các báo cáo: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo định kỳ của công ty, báo cáo tài chính ngân hàng khi có yêu cầu. (Báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính và Quyết toán TNDN và TNCN theo năm) – làm song song để đối chiếu với công ty dịch vụ kế toán thuế.
Làm việc với ngân hàng: hồ sơ vay vốn, bảo lãnh...
Và các nhiệm khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm vị trí kế toán trưởng trong các công ty xây dựng.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính- Kế toán
Thành thạo các phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm quản lý về KPI
Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + các mức thưởng ( trao đổi khi phỏng vấn)
Các chế độ BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức;
Thưởng Lễ, Tết theo chính sách và Thưởng cuối năm theo cơ chế kinh doanh của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVO NAM VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31 Đường số 58, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

