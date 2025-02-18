Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 100 đường 36, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính
- Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán...
- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban
- Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
2. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ...và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
- Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.
- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
4. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng
- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện
- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
- Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
5. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
6. Duyệt chi các khoản lương thưởng cho nhân viên trong công ty và khách hàng
7. Theo dõi các khoản phải trả, tất toán công nợ, theo dõi tỷ giá thanh toán và thực hiện thủ tục thanh toán quốc tế, giao dịch Ngân hàng.
8. Chỉ đạo việc thực hiện lập báo cáo thuế theo qui định và lên báo cáo KQKD
9. Quản lý và sử dụng nguồn tiền an toàn và hiệu quả, chịu trách nhiệm với số tiền mình đang quản lý

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên
Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, làm qua các nghành như: Sản xuất, FMCG, Thực thẩm chức năng,....
Có nhiều kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của quản lý

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
Thưởng các ngày hiếu hỷ, sinh con...
Tăng lương hàng năm
Lương thâm niên
Phép năm, phép thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15, Đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức

Khu Vực

