Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 28 đường 53B, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán của công ty và phòng Kế toán

Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…

Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ

Lập Báo cáo tài chính theo chế độ, lập Báo cáo quản trị theo quy định của Công ty

Đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Tổng Giám đốc

Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty

Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính

Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng…

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên các chuyên ngành: Kế toán

Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng (Ưu tiên đã làm qua ngành sản xuất phim)

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH

Có khả năng sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán phổ biến: Misa, Fast Accounting,…

Có khả năng lập và đọc/hiểu sâu báo cáo tài chính

Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30-18h00)

Mức lương: thỏa thuận

Công ty trang bị các phương tiện làm việc cần thiết

Môi trường làm việc trẻ, năng động sáng tạo

Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty và Nhà Nước

Được hỗ trợ, kết nối các mối quan hệ phục vụ cho công việc

Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin