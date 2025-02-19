Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY
- Hồ Chí Minh: số 28 đường 53B, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức., Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán của công ty và phòng Kế toán
Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…
Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ
Lập Báo cáo tài chính theo chế độ, lập Báo cáo quản trị theo quy định của Công ty
Đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Tổng Giám đốc
Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty
Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính
Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng…
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng (Ưu tiên đã làm qua ngành sản xuất phim)
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH
Có khả năng sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán phổ biến: Misa, Fast Accounting,…
Có khả năng lập và đọc/hiểu sâu báo cáo tài chính
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Công ty trang bị các phương tiện làm việc cần thiết
Môi trường làm việc trẻ, năng động sáng tạo
Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty và Nhà Nước
Được hỗ trợ, kết nối các mối quan hệ phục vụ cho công việc
Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
