Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

KẾ TOÁN:

Thiết lập và duy trì hệ thống kế toán để kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế phát sinh của công ty

Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính; các nghĩa vụ phải thu, nộp thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán

Lập và trình bày báo cáo tài chính Công ty

Chỉ đạo phân công và quản lý công việc của các nhân viên trong bộ phận, ghi nhận xử lý phân tích, lưu trữ mọi hoạt động phát sinh của Công ty

TÀI CHÍNH:

Lập phương án kinh doanh, dòng tiền và chuẩn bị các hồ sơ liên quan, từ đó làm cơ sở để huy động vốn vay lưu động và vay trung hạn từ các ngân hàng cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Thực hiện đàm phán các điều khoản liên quan đến tín dụng với Ngân hàng để đảm bảo các điều kiện tốt nhất và phù hợp với yêu cầu của Công ty

Kiểm soát và tham vấn cho BĐH về sử việc dụng vốn và hợp lý

Cân đối và tối ưu dòng tiền đảm bảo phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty

Đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu đột suất của BĐH

QUẢN TRỊ:

Thiết lập và vận hành hệ thống kế toán quản trị phù hợp với các đặc điểm hoạt động của Công ty và các yêu cầu của BĐH

Lập, thực hiện và theo dõi kiểm soát thực hiện ngân sách

Tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty trên cơ sở phân tích các số liệu theo hệ thống đã thiết lập để BĐH có thể ra các quyết định và định hướng kinh doanh

Đào tạo, hướng dẫn và phát triển nguồn nhân lực của bộ phận

Phát triển các mối quan hệ mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty

Tham mưu việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm của bộ phận tài chính kế toán

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Yêu cầu kinh nghiệm:

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm các vị trí kế toán và 02 năm đảm nhận vị trí Kế toán trưởng.

Kinh nghiệm làm việc với Ngân hàng: Lập business model, dòng tiền, đàm phán với Ngân hàng, xử lý hồ sơ liên quan để phục vụ huy động vốn với Ngân hàng.

Ngoại ngữ: Anh văn cơ bản

Độc lập, trung thực, cẩn thận, chịu áp lực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công việc

Có chính kiến bảo vệ quan điểm, tính dứt khoát và quyết liệt trong công việc

Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo nhân sự

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Từ Thứ 2 - Thứ 7, Mức lương cạnh tranh, có thể thương lượng

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh, lương năng suất tháng

BHXH, BH sức khỏe nhân viên và người thân (PVI), khám sức khỏe định kỳ

Nghỉ phép năm, chế độ ốm đau, thai sản, ma chay- hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin