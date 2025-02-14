Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 340 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
KẾ TOÁN:
Thiết lập và duy trì hệ thống kế toán để kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế phát sinh của công ty
Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính; các nghĩa vụ phải thu, nộp thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
Lập và trình bày báo cáo tài chính Công ty
Chỉ đạo phân công và quản lý công việc của các nhân viên trong bộ phận, ghi nhận xử lý phân tích, lưu trữ mọi hoạt động phát sinh của Công ty
TÀI CHÍNH:
Lập phương án kinh doanh, dòng tiền và chuẩn bị các hồ sơ liên quan, từ đó làm cơ sở để huy động vốn vay lưu động và vay trung hạn từ các ngân hàng cho hoạt động kinh doanh của Công ty
Thực hiện đàm phán các điều khoản liên quan đến tín dụng với Ngân hàng để đảm bảo các điều kiện tốt nhất và phù hợp với yêu cầu của Công ty
Kiểm soát và tham vấn cho BĐH về sử việc dụng vốn và hợp lý
Cân đối và tối ưu dòng tiền đảm bảo phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty
Đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu đột suất của BĐH
QUẢN TRỊ:
Thiết lập và vận hành hệ thống kế toán quản trị phù hợp với các đặc điểm hoạt động của Công ty và các yêu cầu của BĐH
Lập, thực hiện và theo dõi kiểm soát thực hiện ngân sách
Tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty trên cơ sở phân tích các số liệu theo hệ thống đã thiết lập để BĐH có thể ra các quyết định và định hướng kinh doanh
Đào tạo, hướng dẫn và phát triển nguồn nhân lực của bộ phận
Phát triển các mối quan hệ mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty
Tham mưu việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm của bộ phận tài chính kế toán
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Yêu cầu kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm các vị trí kế toán và 02 năm đảm nhận vị trí Kế toán trưởng.
Kinh nghiệm làm việc với Ngân hàng: Lập business model, dòng tiền, đàm phán với Ngân hàng, xử lý hồ sơ liên quan để phục vụ huy động vốn với Ngân hàng.
Ngoại ngữ: Anh văn cơ bản
Độc lập, trung thực, cẩn thận, chịu áp lực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công việc
Có chính kiến bảo vệ quan điểm, tính dứt khoát và quyết liệt trong công việc
Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo nhân sự
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Từ Thứ 2 - Thứ 7, Mức lương cạnh tranh, có thể thương lượng
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BH sức khỏe nhân viên và người thân (PVI), khám sức khỏe định kỳ
Nghỉ phép năm, chế độ ốm đau, thai sản, ma chay- hiếu hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN
