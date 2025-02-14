Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Giúp việc cho Kế toán trưởng (KTT) trong việc kiểm tra, soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán, nghiệp vụ kế toán, sổ sách kế toán của công ty và các chi nhánh.

• Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý và năm theo quy định.

• Hỗ trợ KTT trong việc tổng hợp số liệu để lập báo cáo phân tích kết quả kinh doanh, phân tích chi phí các đơn vị trực thuộc.

• Phụ trách công tác kê khai thuế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế.

• Tham mưu cho KTT trong việc tổ chức hạch toán kế toán, áp dụng các quy định của luật thuế; tham mưu xây dựng, cải tiến quy trình kế toán phù hợp với hoạt động của công ty.

• Thực hiện một số công việc kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp khác theo sự phân công của KTT.