Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Căn 105 Chung Cư Phú Hòa, Khu dân cư Phú Hòa 1, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.

- Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.

- Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, thuế, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.

- Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.

- Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

- Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng, phải biết kinh nghiệm liên quan đến XUẤT NHẬP KHẨU

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

- Kỹ năng quản lý rõ các khoản thu chi, lập rõ ràng kế hoạch

- Khả năng xử lý công việc nội bộ , bên ngoài

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin