Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Quản lý tài chính: lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm; kiểm soát dòng tiền, công nợ, chi phí

Kiểm soát hệ thống kế toán: Kiểm soát tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán; rà soát, ký duyệt chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến tài chính

Lập báo cáo: Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định; Phân tích số liệu tài chính, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh; Đề xuất các giải pháp tài chính giúp tối ưu lợi nhuận, giảm chi phí.

Quản lý tài sản Theo dõi hợp đồng kinh tế

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.