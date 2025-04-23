Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
- Bình Dương: Lô B
- 6
- CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý tài chính: lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm; kiểm soát dòng tiền, công nợ, chi phí
Kiểm soát hệ thống kế toán: Kiểm soát tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán; rà soát, ký duyệt chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến tài chính
Lập báo cáo: Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định; Phân tích số liệu tài chính, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh; Đề xuất các giải pháp tài chính giúp tối ưu lợi nhuận, giảm chi phí.
Quản lý tài sản Theo dõi hợp đồng kinh tế
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp (có bằng kế toán trưởng)
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
