Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 159 đường GS2, khu phố Tây A, Phường Đông Hòa, Tp Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán - kiểm toán chung của Công ty;

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập Báo cáo tài chính;

- Phân tích các báo cáo, từ đó nắm bắt về biến động chi phí, công nợ,... để kịp thời đưa ra các giải pháp kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra;

- Kiểm soát và quản lí quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và các tài liệu có liên quan khác của doanh nghiệp;

- Quản lí, đào tạo, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán;

- Xây dựng quy trình, các biểu mẫu liên quan đến kế toán - tài chính;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lí tài chính kế toán.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành kế toán các trường: Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Kinh tế quốc dân, ...

- Các tố chất ứng viên cần có: Trung thực, trách nhiệm, Ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cố định từ: 18,000,000d - 25,000,000d (Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Công ty cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

- Các chính sách phúc lợi theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin