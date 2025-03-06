Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÚC MY làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 45 Đại Lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, BD, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty

- Quan hệ với cơ quan thuế giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban kế toán, Giám đốc tài chính, HĐQT, công ty mẹ (công ty Meyland) về số liệu kế toán hạch toán và quyết toán tại công ty

- Quan hệ tương tác với Kế toán trưởng các công ty liên quan (công ty bán hàng, công ty thi công) thực hiện đầu tư, thanh toán và bán hàng của dự án

- Trực tiếp làm việc với ngân hàng, với Ban tài chính công ty về hợp đồng tín dụng đã ký kết cho công ty và dự án

- Lập kế hoạch ngân sách hoạt động, ngân sách dự án theo định kỳ của công ty gửi Ban tài chính

- Hướng dẫn bộ phận kế toán tập hợp hồ sơ chứng từ và chịu trách nhiệm quyết toán thuế, quyết toán công trình với cơ quan liên quan, thực hiện quyết toán hạng mục công trình, công trình bàn giao nhà nước

- Setup bộ máy nhân sự kế toán theo mô hình cơ cấu công ty

- Hướng dẫn, đào tạo quy trình hạch toán, quy trình lưu trữ chứng từ, quy trình tương tác với

các bộ phận kế toán của các công ty đối tác và công ty mẹ

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính...

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực Bất động sản, trong đó có ít nhất 02 năm chức danh tương đương trong lĩnh vực kế toán ở công ty chủ đầu tư bất động sản.

– Có kinh nghiệm làm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị , quyết toán thuế

– Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Lập Báo Cáo Tài Chính, Kiểm Soát Hồ Sơ Thanh Toán, Quyết Toán Dự Án, Xử Lí Công Nợ, Hạch Toán

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÚC MY Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương hấp dẫn từ 30 triệu/ tháng hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực thực tế.

– Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

– Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

– Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

– Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÚC MY

