Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách khối lượng dự toán

- Lập, theo dõi và báo cáo về hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư

- Lập, theo dõi và báo cáo về hồ sơ thanh toán Thầu phụ, Tổ đội

- Kiểm soát chi phí, ngân sách dự án

- Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư

- Soạn thảo, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hợp đồng tổ đội và thầu phụ thi công

- Lên dự trù chi phí, khái toán chi phí và báo cáo định kỳ

- Lập, theo dõi và báo cáo phát sinh với Chủ đầu tư, thầu phụ và tổ đội

- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, Cơ Điện (MEP)

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QS công trường và ít nhất 2 năm kinh nghiệm hiện trường cho Nhà Xưởng/ Nhà cao tầng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Thích học hỏi và áp dụng công nghệ mới

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

