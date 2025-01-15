Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
- Long An: Long An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bóc tách khối lượng dự toán
- Lập, theo dõi và báo cáo về hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư
- Lập, theo dõi và báo cáo về hồ sơ thanh toán Thầu phụ, Tổ đội
- Kiểm soát chi phí, ngân sách dự án
- Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư
- Soạn thảo, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hợp đồng tổ đội và thầu phụ thi công
- Lên dự trù chi phí, khái toán chi phí và báo cáo định kỳ
- Lập, theo dõi và báo cáo phát sinh với Chủ đầu tư, thầu phụ và tổ đội
- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QS công trường và ít nhất 2 năm kinh nghiệm hiện trường cho Nhà Xưởng/ Nhà cao tầng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Thích học hỏi và áp dụng công nghệ mới
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
