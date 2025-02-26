Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán.

- Lập, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

- Kiểm soát chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

- Xây dựng, cải tiến quy trình kế toán phù hợp với đặc thù sản xuất.

- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, kiểm toán.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại công ty sản xuất.

- Am hiểu về quy định thuế, luật kế toán và các quy định pháp luật liên quan.

- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công ty sản xuất có quy mô lớn.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : max 25 triệu gross

:

- Thời gian làm việc :Thứ 2 - thứ 7 (nghỉ 02 thứ 7/tháng): 8h - 17h

- Đóng bảo hiểm trên 90% lương

- Review lương 1 lần/năm

- Bonus lương tháng 13

- Cơm trưa tại công ty.

- Công ty không có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

