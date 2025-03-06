Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH STK
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH STK

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH STK

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C, đường số 2 KCN Đồng An, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

-Lập báo cáo thuế, báo cáo nội bộ.
-Phân bổ và kiểm tra công việc tại phòng kế toán.
-Kiểm tra tính hợp lý bộ chứng từ mua hàng, bán hàng, quỹ, ngân hàng, hồ sơ vay, hồ sơ xuất nhập khẩu,...
-Làm việc trực tiếp với các cơ quan hữu quan (thuộc nội dung bộ phận kế toán phụ trách), Khách hàng, Nhà cung cấp dịch vụ.
-Phân bổ công việc và kiểm tra, đảm bảo hoạt động của bộ phận kế toán được suôn sẽ, đúng luật, đúng qui định;
-Kiểm tra, đảm bảo tính chính xác của báo cáo trước khi gửi BGĐ phê duyệt / Cơ quan hữu quan;
-Đánh giá, đào tạo đội ngũ nhân sự bộ phận Kế toán theo đúng, đủ quy trình - quy định của Cty;
-Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đội ngũ kế thừa cho bộ phận.
-Hoàn thành KPI của Phòng Kế toán
-Đề xuất các giải pháp tài chính nhằm giảm thiểu chi phí, tạo nguồn thu, lợi nhuận cho Cty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên Môn: Tài chính, Kế toán
- Kiến thức: Hiểu biết về tính LOGIC trong qui trình làm việc, hiểu về chính sách thuế trong hoạt động kế toán (chứng từ)
- Kinh nghiệm: 5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp trở lên, có chứng chỉ Kế toán trưởng

Tại CÔNG TY TNHH STK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STK

CÔNG TY TNHH STK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C, đường Số 2, Kcn đồng An, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

