Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PORA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 296 DT748, An Sơn, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc quản lý, theo dõi, xử lý các nghiệp vụ kế hoạch.
Tham gia thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, sổ sách kế toán.
Nhập liệu sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng
Được đào tạo nghiệp vụ kế toán giá thành
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH PORA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động hiện hành
Được du lịch, tiệc tân niên/tất niên hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PORA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
