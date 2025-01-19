Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 296 DT748, An Sơn, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc quản lý, theo dõi, xử lý các nghiệp vụ kế hoạch.

Tham gia thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, sổ sách kế toán.

Nhập liệu sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng

Được đào tạo nghiệp vụ kế toán giá thành

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH PORA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động hiện hành

Được du lịch, tiệc tân niên/tất niên hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin