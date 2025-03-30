Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tổ chức và quản lý phòng kế toán.

Kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng,quý. Tài liệu tài chính năm, báo cáo tài chính năm.

Lập báo cáo trình BGĐ, phân loại và cung cấp thông tin quản lý.

Đào tạo nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu cho nhân viên kế toán.

Công việc đầu tháng.

Kiểm tra tờ khai thuế GTGT, TNCT hàng tháng, quý.

Tổng hợp kết quả tháng trước (những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành).

Lập và phân phối kế hoạch thực hiện trong tháng.

Kiểm và ký sao kê tài khoản tiền gửi và ghi chép các thông tin, số liệu phục vụ công tác kiểm kê, kiểm soát vào nhật ký giao dịch hàng ngày.

Tập hợp chi phí, kiểm kê chi phí, đối chiếu tổng số tiền tồn quỹ, cân đối và quyết toán thu chi.

Kiểm kê công nợ phải thu, trích trước, phân công liên hệ với khách hàng để đối chiếu công nợ hoặc thu hồi công nợ.

Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện mọi công tác kế toán, sổ sách kế toán, tài chính do Ban lãnh đạo giao theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày: thu, chi, xuất nhập tồn, bán hàng, ngân hàng, kế toán, lưu trữ chứng từ, xử lý các công việc phát sinh trong phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.

Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác.

Cung cấp dữ liệu kế toán cho các cơ quan liên quan: thuế, thống kê, chính phủ, hội đồng quản trị (nếu có).

Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...

Hỗ trợ tính lương và các chế độ khác cho nhân viên.

Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính thuế hàng năm.

Kiểm tờ khai thuế tháng, quý, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.

Quản lý và phục vụ Phòng Tài chính Kế toán, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động của Phòng TCKT.

Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp liên tục, hàng tháng để phục vụ cho Ban lãnh đạo, đồng thời giúp Ban lãnh đạo xây dựng phương án kinh doanh tối ưu nhất trong từng thời điểm, xây dựng các quy định về quản lý ngân sách trong doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị công bố.

Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.

Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của BGĐ.