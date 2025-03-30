Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Thạnh 68, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và quản lý phòng kế toán.
Kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng,quý. Tài liệu tài chính năm, báo cáo tài chính năm.
Lập báo cáo trình BGĐ, phân loại và cung cấp thông tin quản lý.
Đào tạo nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu cho nhân viên kế toán.
Công việc đầu tháng.
Kiểm tra tờ khai thuế GTGT, TNCT hàng tháng, quý.
Tổng hợp kết quả tháng trước (những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành).
Lập và phân phối kế hoạch thực hiện trong tháng.
Kiểm và ký sao kê tài khoản tiền gửi và ghi chép các thông tin, số liệu phục vụ công tác kiểm kê, kiểm soát vào nhật ký giao dịch hàng ngày.
Tập hợp chi phí, kiểm kê chi phí, đối chiếu tổng số tiền tồn quỹ, cân đối và quyết toán thu chi.
Kiểm kê công nợ phải thu, trích trước, phân công liên hệ với khách hàng để đối chiếu công nợ hoặc thu hồi công nợ.
Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện mọi công tác kế toán, sổ sách kế toán, tài chính do Ban lãnh đạo giao theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày: thu, chi, xuất nhập tồn, bán hàng, ngân hàng, kế toán, lưu trữ chứng từ, xử lý các công việc phát sinh trong phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành.
Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.
Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác.
Cung cấp dữ liệu kế toán cho các cơ quan liên quan: thuế, thống kê, chính phủ, hội đồng quản trị (nếu có).
Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...
Hỗ trợ tính lương và các chế độ khác cho nhân viên.
Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính thuế hàng năm.
Kiểm tờ khai thuế tháng, quý, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.
Quản lý và phục vụ Phòng Tài chính Kế toán, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động của Phòng TCKT.
Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp liên tục, hàng tháng để phục vụ cho Ban lãnh đạo, đồng thời giúp Ban lãnh đạo xây dựng phương án kinh doanh tối ưu nhất trong từng thời điểm, xây dựng các quy định về quản lý ngân sách trong doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị công bố.
Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.
Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA

CÔNG TY TNHH MTV LÂM MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 41 Đường Phạm Hồng Thái, Khu Phố 4, Phường Long Hoa, Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job341997
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 26 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 36 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRÌNH NGUYÊN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRÌNH NGUYÊN PHÁT
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG HOÀNG PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG HOÀNG PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PORA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KẾT TÌNH
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NISON TECHNOLOGY (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NISON TECHNOLOGY (VIETNAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 23 - 25 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam
23 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Cty TNHH Sun&L Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu Cty TNHH Sun&L Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp U&I
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV ADL Paperpackaging làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV ADL Paperpackaging
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 700 - 1,200 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Gia Vị Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Gia Vị Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 24 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
24 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Lai Châu thu nhập 23 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
25 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 22 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm