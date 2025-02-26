Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
25 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 25 Triệu

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán.
- Lập, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.
- Kiểm soát chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực tài chính.
- Xây dựng, cải tiến quy trình kế toán phù hợp với đặc thù sản xuất.
- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, kiểm toán.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính.

Với Mức Lương 25 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.
- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại công ty sản xuất.
- Am hiểu về quy định thuế, luật kế toán và các quy định pháp luật liên quan.
- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Salary：max 25 triệu gross
- Working time：Thứ 2 - thứ 7 (nghỉ 02 thứ 7/tháng): 8h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

