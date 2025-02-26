Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
25 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 25 Triệu
- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán.
- Lập, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.
- Kiểm soát chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực tài chính.
- Xây dựng, cải tiến quy trình kế toán phù hợp với đặc thù sản xuất.
- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, kiểm toán.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính.
Với Mức Lương 25 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.
- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại công ty sản xuất.
- Am hiểu về quy định thuế, luật kế toán và các quy định pháp luật liên quan.
- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- Salary：max 25 triệu gross
- Working time：Thứ 2 - thứ 7 (nghỉ 02 thứ 7/tháng): 8h - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
