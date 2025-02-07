Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1/9A quốc lộ 1A, Phường An Bình, Dĩ An , Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán.

- Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán.

- Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Chứng chỉ kế toán trưởng.

- Nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ về kế toán, thuế,...., Đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất…..

- Biết tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch

- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.

- Khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp.

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 25tr đến 35 tr ( theo năng lực)

Lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên…..vv

Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp nhà trọ, nhà xa…vv

Số ngày làm việc trong tuần: 5,5 ngày, từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 7 hàng tuần.

Thời gian làm việc trong ngày như sau:

Sáng từ 7:45 -11:45

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á

