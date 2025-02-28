Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
Kiểm soát việc thực hiện các chính sách về kế toán tài chính của Công ty.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống Quy trình, quy định quản lý, vận hành giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác
- Tham gia cùng Phòng Tài chính soạn thảo các chính sách tài chính kế toán và lập kế hoạch hoạt động của phòng;
Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán.
- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức lại bộ máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Công ty quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái
- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.
- Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.
- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.
Các hoạt động vận hành
- Hoạch định định biên nhân sự, phân công công việc cho các kế toán viên;
- Thực hiện công tác hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên;
- Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
Báo cáo.
- Kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc Công ty.
- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo định kỳ và khi có yêu cầu.
Công việc khác.
- Ngoài các công việc cụ thể nêu trên, kế toán trưởng phải thực hiện các công việc khác được Ban Giám đốc Công ty giao.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính.
- Có bẳng KTT.
- Có kinh nghiệm trên 05 năm ở vị trí tương đương.
- Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
- Có kinh nghiệm sử dụng hoặc triển khai phần mềm MISA là 1 lợi thế
Kỹ năng:
- Có khả năng phân tích và viết báo cáo.
- Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.
Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.
- Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực
:
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và gắn bó lâu dài với công ty
Tiền thưởng hoa hồng hàng tháng dựa trên doanh thu của công ty.
Tiền thưởng hàng năm và/hoặc theo dự án dựa trên đánh giá hiệu suất công việc
Được tham gia các dự án lớn của công ty.
Các chế độ đãi ngộ khác theo Luật Lao động Việt Nam và theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, ngày nghỉ lễ tết và nghỉ phép năm…)
Kiến thức:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố thạnh quý, phường an thạnh , thuận an, bình dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

