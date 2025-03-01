Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 68 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao (Đối diện Aeon Mall Bình Dương), Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo trình Ban giám đốc Công ty

- Quản lý và điều hành Phòng TCKT. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước ban Tổng giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.

- Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.

- Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ.

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

- Lập báo cáo quản trị định kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho ban Tổng giám đốc Công ty để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ô tô

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí kế toán trưởng.

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

- Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục.

- Khả năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý, bao quát vấn đề.

- Sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: upto 25.000.000 đồng/tháng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.

- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm Y tế, Xã hội theo quy định Nhà nước.

- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Thưởng tháng 13, thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc.

- Review lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

