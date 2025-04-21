Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TANS (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường D1, KCN Mỹ Phước 1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi nhập liệu.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Hiểu biết sâu rộng về các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH TANS (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức đóng BHXH cao.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TANS (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin