Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu Đô Thị Mega City, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Công Tác Thu - Chi Sổ Quỹ
_ Thực hiện nhận tiền từ các phiếu thu (PT) tiền mặt của bộ phận tư vấn: thu tiền, thực hiện bàn giao từ tư vấn các ngày làm việc trong tuần.
_ Nhập số PT, nội dung, số tiền thu vào sổ quỹ/EBM
_ Báo cáo chi phí chi nhánh, Báo cáo tồn quỹ hàng ngày.
2. Công Tác Kho Học Phẩm
_ Kiểm tra số lượng tồn kho, chỉ tiêu tuyển sinh năm mới --> dự kiến số lượng sách, DCHT nhập về
_Báo cáo doanh thu sau khi hoàn thành công tác phát hành đồng phục, học phẩm.
_ Căn cứ vào phiếu nhập hàng/hoá đơn --> Thực hiện nhập kho.
_ Căn cứ phiếu thu bán hàng/marketing/email yêu cầu của các bộ phận có quản lý chi nhánh xác nhận --> Thực hiện xuất kho trên phần mềm EBM.
_ Thực hiện kiểm kê vào ngày cuối tháng các tháng 03; 06; 09; 12 hoặc khi có yêu cầu từ hệ thống.
3. Công Tác Kho Tài Sản - Công Cụ Dụng Cụ
_ KT chi nhánh thực hiện việc đặt hàng hoặc chuyển đơn hàng về bộ phận mua hàng của Công ty.
_ Căn cứ vào phiếu nhập hàng/hoá đơn --> Thực hiện nhập kho
_ Căn cứ tình hình thực tế sử dụng --> Kế toán kho thực hiện xuất kho sử dụng cho bộ phận sử dụng chính chịu trách nhiệm bảo quản.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, tài chính, Kế toán, kiểm toán.
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị tương đương.
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiểm/Dịch Vụ Khách Hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, khu phố 2 - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

