Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu Đô Thị Mega City, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

1. Công Tác Thu - Chi Sổ Quỹ

_ Thực hiện nhận tiền từ các phiếu thu (PT) tiền mặt của bộ phận tư vấn: thu tiền, thực hiện bàn giao từ tư vấn các ngày làm việc trong tuần.

_ Nhập số PT, nội dung, số tiền thu vào sổ quỹ/EBM

_ Báo cáo chi phí chi nhánh, Báo cáo tồn quỹ hàng ngày.

2. Công Tác Kho Học Phẩm

_ Kiểm tra số lượng tồn kho, chỉ tiêu tuyển sinh năm mới --> dự kiến số lượng sách, DCHT nhập về

_Báo cáo doanh thu sau khi hoàn thành công tác phát hành đồng phục, học phẩm.

_ Căn cứ vào phiếu nhập hàng/hoá đơn --> Thực hiện nhập kho.

_ Căn cứ phiếu thu bán hàng/marketing/email yêu cầu của các bộ phận có quản lý chi nhánh xác nhận --> Thực hiện xuất kho trên phần mềm EBM.

_ Thực hiện kiểm kê vào ngày cuối tháng các tháng 03; 06; 09; 12 hoặc khi có yêu cầu từ hệ thống.

3. Công Tác Kho Tài Sản - Công Cụ Dụng Cụ

_ KT chi nhánh thực hiện việc đặt hàng hoặc chuyển đơn hàng về bộ phận mua hàng của Công ty.

_ Căn cứ vào phiếu nhập hàng/hoá đơn --> Thực hiện nhập kho

_ Căn cứ tình hình thực tế sử dụng --> Kế toán kho thực hiện xuất kho sử dụng cho bộ phận sử dụng chính chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, tài chính, Kế toán, kiểm toán.

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị tương đương.

- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiểm/Dịch Vụ Khách Hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

