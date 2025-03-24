Tuyển Kế toán trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 400 - 600 USD

Ban Thanh tra có chức năng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi nội bộ của công ty Cổ phần Thành phố Du lịch Sinh thái Sơn Tiên trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và các vấn đề khác của nội bộ công ty Sơn Tiên:

1. Kiểm tra, giám sát công tác bán vé, soát vé khách lẻ, khách đoàn trong Khu du lịch.

2. Kiểm tra, kiểm soát mọi công tác quản lý, điều hành trong toàn công ty theo cơ chế hoạt động của Khu du lịch và F&B.

3. Tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến các chương trình, quy trình kiểm tra, kiểm soát sao cho phù hợp, đạt hiệu quả cao, theo tình hình phát triển của công ty, nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong công việc.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán,.....

- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm làm kiểm soát nội bộ hoặc Thanh tra nộ bộ.

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón

- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch

- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc

- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......

- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

