Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Phố Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đối chiếu sản lượng với khách hàng hàng tháng

- Theo dõi, quản lý công nợ, xử lý công nợ phải thu

- Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng bán ra, hóa đơn bán ra, đối chiếu công nợ....)

- Xuất hóa đơn VAT

- Ghi nhận doanh thu

- Đối chiếu, kiểm soát công nợ phải thu định kỳ theo quy định

- Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh thu

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên đã làm kế toán ở các công ty liên quan đến ngành Logistics

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG BÌNH MINH

