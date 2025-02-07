Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21 - km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

1. Quản lý công việc kế toán nội bộ:

- Ký tất cả các loại chứng từ phát sinh: ĐNTT, phiếu thu, chi, bút toán hạch toán

- Kiểm tra báo giá sản phẩm mới

- Kiểm tra dữ liệu phát sinh hệ thống ERP

- Kiểm tra và ký các BCTC

2. Hướng dẫn các hoạt động kế toán nội bộ

- Xây dựng các quy trình, quy định về hạch toán của phòng kế toán

- Kiểm tra và hướng dẫn các nhân viên phòng kế toán

- Xử lý các sự việc khi các nhân viên không thực hiện được

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên phòng kế toán

- Xây dựng các chỉ tiêu định mức về quản lý vốn, chi phí, lợi nhuận

3. Quản lý công tác kế toán thuế:

- Kiểm tra và ký bộ hồ sơ thuế

- Kiểm tra, phân tích, xử lý các số liệu thuế

- Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch của kế toán thuế

4. Các công việc khác

- Tham gia các cuộc họp tuần, tháng, năm, đột xuất

- Đáp ứng các yêu cầu dữ liệu từ các phòng ban khác

- Triển khai công tác kế toán theo các dự án phát sinh

- Lập kế hoạch dòng tiền năm

- Xây dựng quy trình, quy định (nếu có)

5. Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo yêu cầu

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu

Khả năng: Ưu tiên ứng viên sử dụng hệ thống ERP

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 25 – 35tr/tháng

Thưởng KPIs

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Xe đưa đón từ nội thành

Du lịch nghỉ mát + Phúc lợi những ngày lễ tết

Tăng lương hàng năm.

