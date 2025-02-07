Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21

- km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Quản lý công việc kế toán nội bộ:
- Ký tất cả các loại chứng từ phát sinh: ĐNTT, phiếu thu, chi, bút toán hạch toán
- Kiểm tra báo giá sản phẩm mới
- Kiểm tra dữ liệu phát sinh hệ thống ERP
- Kiểm tra và ký các BCTC
2. Hướng dẫn các hoạt động kế toán nội bộ
- Xây dựng các quy trình, quy định về hạch toán của phòng kế toán
- Kiểm tra và hướng dẫn các nhân viên phòng kế toán
- Xử lý các sự việc khi các nhân viên không thực hiện được
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên phòng kế toán
- Xây dựng các chỉ tiêu định mức về quản lý vốn, chi phí, lợi nhuận
3. Quản lý công tác kế toán thuế:
- Kiểm tra và ký bộ hồ sơ thuế
- Kiểm tra, phân tích, xử lý các số liệu thuế
- Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch của kế toán thuế
4. Các công việc khác
- Tham gia các cuộc họp tuần, tháng, năm, đột xuất
- Đáp ứng các yêu cầu dữ liệu từ các phòng ban khác
- Triển khai công tác kế toán theo các dự án phát sinh
- Lập kế hoạch dòng tiền năm
- Xây dựng quy trình, quy định (nếu có)
5. Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên
Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu
Khả năng: Ưu tiên ứng viên sử dụng hệ thống ERP

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 25 – 35tr/tháng
Thưởng KPIs
Phụ cấp ăn trưa tại công ty
Xe đưa đón từ nội thành
Du lịch nghỉ mát + Phúc lợi những ngày lễ tết
Tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

