Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5 tòa thà Sino Mai, 435 Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

*Chức năng

Tổ chức và quản lý phòng Tài chính – Kế toán.

Quản lý hạch toán nghiệp vụ kế toán đảm bảo đúng, đủ, chính xác, hợp lý.

Kiểm soát chỉ phí hạch toán nội bộ công ty hợp lý.

*Nhiệm vụ cụ thể

Tổ chức và quản lý phòng Tài chính – Kế toán đảm bảo định biên, khối lượng công việc hợp lý.

Kiểm soát việc định khoản, hạch toán phần hành kế toán của các kế toán viên.

Kiểm soát quy trình kế toán vận hành đúng nghiệp vụ.

Kiểm soát chi phí vận hành Công ty theo từng phòng ban, nghiệp vụ giữa các đơn vị thành viên. Kiểm soát quy trình lập sổ sách kế toán, cân đối đầu ra – đầu vào (tài khoản báo có, báo nợ...) và A

dữ liệu kế toán nội bộ, kế toán thuế.

Tổ chức và đánh giá chất lượng công việc, năng lực chuyên môn kế toán viên. Tham gia công tác tuyển dụng và đưa ra quyết định tuyển dụng kế toán viên đảm bảo đúng định biên và cơ cấu tổ chức.

Lập báo cáo định kỳ.

Cân đối hạch toán nội bộ và hạch toán thuế hợp lý.

*Quyền hạn giải quyết công việc

Được quyền đề xuất trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác quản lý.

Được quyền đề xuất các giải pháp giải quyết các phần hành nghiệp vụ kế toán được giao. Được quyền quyết định công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kế toán viên.

Được quyền đề xuất các giải pháp tiết kiệm, quản lý chi phí hợp lý cho Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương .

Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm Kỹ năng lập kế hoạch, phản biện và giải quyết vấn đề.

Ti mi, cần thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thương lượng theo năng lực.

Phúc lợi: BHXH theo Quy định của Nhà nước, Nghỉ mát, sinh nhật...

Khám sức khỏe định kỳ.

Hưởng chính sách phúc lợi theo cấp bậc quản lý cấp trung.

Thời gian làm việc và địa điểm làm việc:

Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Thời gian làm việc: 08h00-17h00. Nghỉ trưa từ 12h00-13h00

Địa điểm làm việc: Tầng 5 tòa thà Sino Mai, 435 Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Và Thiết Bị Công Nghiệp Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin