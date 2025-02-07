Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Ecotech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kiêu Kị Gia lâm hà nội, Huyện Gia Lâm

Kế toán trưởng

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kế toán

- Phân công, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra công việc cấp dưới.

- Xây dựng, các quy định, quy trình về quản lý tài chính, hạch toán chi phí, kiểm kê tài sản của Công ty

- Thực hiện Báo cáo thuế theo quy định

- Lập báo cáo KQKD, báo cáo quản trị theo định kỳ

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

- Kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi theo quy định nội bộ

- Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu/phải trả, theo dõi các khoản nộp NSNN.

- Lập kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như thuế, bảo hiểm, ngân hàng......

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ :Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên nghành Kế toán

- - Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của nhà nước

- Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Ecotech Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH theo quy định nhà nước

- Nghỉ lễ, phép năm, lương thưởng Tết cuối năm

- Được làm việc trong mội trường thân thiện, nhiệt huyết, sáng tạo

- Được hưởng các chính sách, đãi ngộ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Ecotech

