Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo sự chính xác, kịp thời
Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính
Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán
Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh
Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty tại từng thời điểm
Quản lý và kiểm soát các hoạt động của phòng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc...

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính...
Có kinh nghiệm năm làm việc trong ngành kế toán hoặc tài chính. Trong đó có ít nhất 3 năm đảm nhận vị trí Kế toán trưởng. Đặc biệt, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý tài chính, kế toán.
Nắm vững cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các quy định về thuế, tài chính cũng như các chính sách, chế độ khác hiện nay.
Có khả năng lập báo cáo tài chính, cũng như có thể hiểu và phân tích được những thông số trong báo cáo.
Có các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích số liệu, kỹ năng sử dụng và quản lý phần mềm quản lý phần mềm
Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác
Có đạo đức nghề nghiệp.
Có phẩm chất cá nhân tốt: chỉnh chu trong công việc, có tinh thần đoàn kết, khả năng tập trung cao độ,...

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận
Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động,
Có ngày nghỉ phép, Thưởng tháng thứ 13, thưởng KPI,
Tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm: ...
Đánh giá năng lực hàng tháng, xét thưởng khi đạt thành tích cao. Lộ trình thăng tiến trong công việc..., xét tăng lương sau.
Môi trường trường làm việc trẻ năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 05, ngõ 82, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

