Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Core Search việt nam
- Bắc Ninh: Quế Võ
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Hạch toán kế toán, cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán;
Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo thống kê gửi các cơ quan
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Hạch toán kế toán, cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán;
Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo thống kê gửi các cơ quan
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: dưới 45 tuổi
Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất Hàn Quốc
Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty
Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh/ Hàn (không bắt buộc)
Có thể làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi
Tại Công ty TNHH Core Search việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: upto 20tr (KTT)
Cơm trưa tại Công ty
Thử việc 1 tháng, sau 1 tháng đóng bảo hiểm + chế độ khác theo Luật Lao động
Tăng lương hằng năm
Lương tháng 13; Thưởng lễ + Tết theo tình hình hoạt động của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Core Search việt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI