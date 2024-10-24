Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH Core Search việt nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Core Search việt nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Core Search việt nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Quế Võ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hạch toán kế toán, cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán; Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo thống kê gửi các cơ quan Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành; Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Hạch toán kế toán, cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán;
Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo thống kê gửi các cơ quan
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: dưới 45 tuổi Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất Hàn Quốc Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh/ Hàn (không bắt buộc) Có thể làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi
Nữ: dưới 45 tuổi
Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất Hàn Quốc
Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty
Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh/ Hàn (không bắt buộc)
Có thể làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi

Tại Công ty TNHH Core Search việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 20tr (KTT) Cơm trưa tại Công ty Thử việc 1 tháng, sau 1 tháng đóng bảo hiểm + chế độ khác theo Luật Lao động Tăng lương hằng năm Lương tháng 13; Thưởng lễ + Tết theo tình hình hoạt động của Công ty
Mức lương: upto 20tr (KTT)
Cơm trưa tại Công ty
Thử việc 1 tháng, sau 1 tháng đóng bảo hiểm + chế độ khác theo Luật Lao động
Tăng lương hằng năm
Lương tháng 13; Thưởng lễ + Tết theo tình hình hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Core Search việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Core Search việt nam

Công ty TNHH Core Search việt nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A20, Khu ĐTM Trung Hòa, Nhân Chính,Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

