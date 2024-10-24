Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Quế Võ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hạch toán kế toán, cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán; Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo thống kê gửi các cơ quan Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành; Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Hạch toán kế toán, cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán;

Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm;

Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo thống kê gửi các cơ quan

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;

Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: dưới 45 tuổi Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất Hàn Quốc Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh/ Hàn (không bắt buộc) Có thể làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi

Nữ: dưới 45 tuổi

Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất Hàn Quốc

Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty

Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh/ Hàn (không bắt buộc)

Có thể làm việc độc lập, sẵn sàng học hỏi

Tại Công ty TNHH Core Search việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 20tr (KTT) Cơm trưa tại Công ty Thử việc 1 tháng, sau 1 tháng đóng bảo hiểm + chế độ khác theo Luật Lao động Tăng lương hằng năm Lương tháng 13; Thưởng lễ + Tết theo tình hình hoạt động của Công ty

Mức lương: upto 20tr (KTT)

Cơm trưa tại Công ty

Thử việc 1 tháng, sau 1 tháng đóng bảo hiểm + chế độ khác theo Luật Lao động

Tăng lương hằng năm

Lương tháng 13; Thưởng lễ + Tết theo tình hình hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Core Search việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin