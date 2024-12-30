Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Công Nghệ Bkapema làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

A. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

• Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của các đơn vị thành viên.

• Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ

phận kế toán

• Định kỳ tổ chức kiểm kê các nguồn tài sản.

• Kiểm soát và quản lý dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

(Bao gồm tiền mặt, các nguồn tiền từ TK Ngân hàng thuộc Công ty). Từ đó cân

đối thu chi cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty tại thời

điểm đó.

B. Quản lý phòng kế toán

• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;

• Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

• Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

• Trực tiếp phỏng vấn kế toán viên khi có sự thay đổi về nhân sự.

C. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

• Tính toán giá thành sản phẩm; tính thuế.

• Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;