Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Xây dựng và hoàn thiện quy định, chính sách tài chính – kế toán phù hợp với chiến lược kinh doanh và quy định pháp luật.

Lập kế hoạch tài chính – ngân sách hàng năm; kiểm soát dòng tiền, quản lý chi tiêu và hiệu quả sử dụng vốn.

Phân tích, dự báo tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất biện pháp tối ưu chi phí, nâng cao lợi nhuận.

Quản lý quan hệ tín dụng, xây dựng chiến lược huy động vốn và duy trì uy tín với các tổ chức tài chính.

Tham mưu Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, phân phối lợi nhuận, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – kế toán.

Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro tài chính và kiểm soát tài sản, chi phí tại các đơn vị.

Tổ chức, kiểm tra và giám sát nghiệp vụ kế toán theo quy định của pháp luật và quy trình công ty.

Kiểm soát việc lập và trình bày các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị, báo cáo kiểm toán đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

Quản lý lưu trữ, bảo mật chứng từ, dữ liệu kế toán và cung cấp thông tin tài chính kịp thời cho lãnh đạo và cơ quan chức năng.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống tài chính – kế toán nhằm nâng cao năng lực phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty sản xuất hoặc xây dựng.

Nắm vững nghiệp vụ tài chính – kế toán, pháp luật về thuế, tín dụng và ngân hàng.

Thành thạo phân tích tài chính, cân đối vốn, có tư duy chiến lược và nhạy bén với thị trường.

Ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng hoặc triển khai hệ thống ERP.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, cầu tiến và có đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lâu dài và đóng vai trò chiến lược trong tổ chức.

Xe đưa đón khu vực Gia Lâm, Long Biên

