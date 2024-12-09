Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kiểm toán nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính - Thuế
Tổ chức thực hiện việc rà soát sổ sách, chứng từ kế toán - thuế nhằm phát hiện các gian lận hoặc sai sót, cảnh báo kịp thời để đơn vị khắc phục;
Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị;
Tổ chức thực hiện thẩm tra tài chính chi tiết (DD) phục vụ hoạt động M&A.
2. Tổ chức công tác kiểm toán tuân thủ
Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;
Kiểm tra giám sát, đánh giá tính đầy đủ, tính thích hợp và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
Hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình, về quản lý tài chính, phát hiện các bất hợp lý để sửa đổi bổ sung.
3. Quản trị rủi ro
Phát hiện, nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị;
Đánh giá mức độ rủi ro và phối hợp cùng các bộ phận liên quan tiến hành đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
4. Lập kế hoạch
Lập các kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ cho các công ty thành viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
Có các chứng chỉ Kế toán CPA, ACCA, CIA là một lợi thế.
2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các công ty chứng khoán, bảo hiểm, các tập đoàn bất động sản và/hoặc có kinh nghiệm làm Kiểm toán viên tại Big 4 và các công ty kiểm toán lớn.
3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng
Tiếng Anh: Kỹ năng Đọc và Viết tốt;
Hiểu biết và nắm rõ chế độ kế toán, pháp luật về thuế và các lĩnh vực có liên quan;
Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực.
4. Năng lực cốt lõi
Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

