Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Kiểm toán nội bộ

1. Tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính - Thuế

Tổ chức thực hiện việc rà soát sổ sách, chứng từ kế toán - thuế nhằm phát hiện các gian lận hoặc sai sót, cảnh báo kịp thời để đơn vị khắc phục;

Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị;

Tổ chức thực hiện thẩm tra tài chính chi tiết (DD) phục vụ hoạt động M&A.

2. Tổ chức công tác kiểm toán tuân thủ

Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

Kiểm tra giám sát, đánh giá tính đầy đủ, tính thích hợp và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

Hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình, về quản lý tài chính, phát hiện các bất hợp lý để sửa đổi bổ sung.

3. Quản trị rủi ro

Phát hiện, nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị;

Đánh giá mức độ rủi ro và phối hợp cùng các bộ phận liên quan tiến hành đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

4. Lập kế hoạch

Lập các kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ cho các công ty thành viên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

Có các chứng chỉ Kế toán CPA, ACCA, CIA là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các công ty chứng khoán, bảo hiểm, các tập đoàn bất động sản và/hoặc có kinh nghiệm làm Kiểm toán viên tại Big 4 và các công ty kiểm toán lớn.

3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng

Tiếng Anh: Kỹ năng Đọc và Viết tốt;

Hiểu biết và nắm rõ chế độ kế toán, pháp luật về thuế và các lĩnh vực có liên quan;

Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực.

4. Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

