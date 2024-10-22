Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở chính, Tầng 7, Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Nhiệm vụ quản lý
1. Quản lý và điều hành Phòng kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của Kiểm toán nội bộ để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao; Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty; Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của kiểm toán nội bộ.
Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của Kiểm toán nội bộ để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao;
Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty;
Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của kiểm toán nội bộ.
2. Đào tạo và phát triển nhân sự của phòng để có đủ trình độ, năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ:
Dự tính nhu cầu tuyển dụng và đào tạo cho từng cấp nghiệp vụ trong phòng; Đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch; Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thuộc chuyên môn phụ trách. Chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng.
Dự tính nhu cầu tuyển dụng và đào tạo cho từng cấp nghiệp vụ trong phòng;
Đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch;
Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thuộc chuyên môn phụ trách.
Chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng.
II. Nhiệm vụ chuyên môn
1. Chủ trì thiết lập khung và chính sách kiểm toán nội bộ của Công ty
Cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan tới hệ thống kiểm toán nội bộ; Thiết lập và quản lý chính sách, khung kiểm toán nội bộ; Tổ chức triển khai chính sách, khung kiểm toán nội bộ; Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro của Công ty từ đó đề xuất cải thiện. Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng thành viên phê duyệt;
Cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan tới hệ thống kiểm toán nội bộ;
Thiết lập và quản lý chính sách, khung kiểm toán nội bộ;
Tổ chức triển khai chính sách, khung kiểm toán nội bộ;
Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro của Công ty từ đó đề xuất cải thiện.
Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng thành viên phê duyệt;
2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty
Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro; Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình kiểm toán chi tiết tại các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt; Chủ trì xây dựng các khuyến nghị kiểm toán và giám sát, theo dõi các đơn vị triển khai khuyến nghị kiểm toán. Soát xét biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách Kiểm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên trong việc đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu do Ban TGĐ, các đơn vị trong Công ty trình lên Hội đồng Thành viên theo chỉ đạo; Thực hiện giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị. Đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phân công phụ trách. Cho ý kiến đánh giá trong việc cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan theo phân công chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng Thành viên. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng Thành viên.
Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro;
Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình kiểm toán chi tiết tại các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt;
Chủ trì xây dựng các khuyến nghị kiểm toán và giám sát, theo dõi các đơn vị triển khai khuyến nghị kiểm toán.
Soát xét biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách
Kiểm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán.
Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên trong việc đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu do Ban TGĐ, các đơn vị trong Công ty trình lên Hội đồng Thành viên theo chỉ đạo;
Thực hiện giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị.
Đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phân công phụ trách.
Cho ý kiến đánh giá trong việc cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan theo phân công chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng Thành viên.
Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng Thành viên.
III. Nhiệm vụ giải trình
Chịu trách nhiệm giải trình trước Hội đồng thành viên và các bên hữu quan (nếu có) trong việc:
Xây dựng và quản lý triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty; Kết quả kiểm toán do Kiểm toán nội bộ thực hiện; Phát hiện những yếu kém, tồn tại, những sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Xây dựng và quản lý triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty;
Kết quả kiểm toán do Kiểm toán nội bộ thực hiện;
Phát hiện những yếu kém, tồn tại, những sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính/ Ngân hàng / Kinh tế/ Luật; ưu tiên trình độ thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp các trường đại học tại nước ngoài. Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm; Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên cấp bởi Bộ tài chính (CPA) / Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài (CIA, CFA, ACCA...). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/đã hoàn thành các khoá đào tạo dài hạn và/hoặc kỹ năng quản lý. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR/CEF mức B1 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương. Trình độ tin học: Sử dụng được các chức năng cơ bản và nâng cao trên công cụ Word / Excel/ Powerpoint.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính/ Ngân hàng / Kinh tế/ Luật; ưu tiên trình độ thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp các trường đại học tại nước ngoài.
Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm;
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên cấp bởi Bộ tài chính (CPA) / Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài (CIA, CFA, ACCA...). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/đã hoàn thành các khoá đào tạo dài hạn và/hoặc kỹ năng quản lý.
Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR/CEF mức B1 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
Trình độ tin học: Sử dụng được các chức năng cơ bản và nâng cao trên công cụ Word / Excel/ Powerpoint.
2. Kinh nghiệm
Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro ngành chứng khoán/tài chính/ngân hàng. Trong đó có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí quản lý cấp phòng trở lên tại đơn vị có quy mô tương đương.
3. Kiến thức:
Am hiểu các quy định pháp luật về quản trị kinh doanh và nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Am hiểu về thị trường chứng khoán, vốn và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ
Am hiểu các quy định pháp luật về quản trị kinh doanh và nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
Am hiểu về thị trường chứng khoán, vốn và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ
4. Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, dẫn dắt và hướng dẫn phát triển đội ngũ. Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn Lập kế hoạch và tổ chức công việc
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, dẫn dắt và hướng dẫn phát triển đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ
Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn
Lập kế hoạch và tổ chức công việc
5. Khả năng:
Khả năng tư duy, trình bày trước đám đông. Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định Khả năng nhận biết và đánh giá rủi ro.
Khả năng tư duy, trình bày trước đám đông.
Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề
Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định
Khả năng nhận biết và đánh giá rủi ro.
6. Phẩm chất cá nhân
Chịu được áp lực công việc; Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc; Cam kết làm việc lâu dài với Công ty.
Chịu được áp lực công việc;
Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc;
Cam kết làm việc lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc. Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,... Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định. Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân. Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng; Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.
Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.
Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

