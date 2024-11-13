Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, ngăn chặn các rủi ro, khắc phục phòng ngừa. Kiểm soát quy trình, thẩm định, cải tiến các quy trình trong các lĩnh vực:

- Công tác mua hàng

- Công tác Thu - Chi

- Công tác Công nợ

- Công tác Tiền lương

- Công tác quản lý biến động tăng/giảm tài sản

2. Triển khai, quản lý, giám sát công tác phân quyền SOA;

3. Quản lý hoạt động pháp lý và sở hữu trí tuệ;

4. Kiểm toán BCTC các Công ty trong tập đoàn định kỳ Quý/ 6 tháng/ năm;

5. Đầu mối triển khai các dự án số hóa trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán;

6. Tiếp nhận dự toán, báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư từ các đầu mối phụ trách dự án;

7. Đánh giá rủi ro hoạt động của Dự án theo định kỳ (rủi ro pháp lý, rủi ro dòng tiền,...);

8. Kiểm soát tính pháp lý khi dự án kết thúc đưa vào vận hành hoạt động;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Luật, Kinh tế, Tài chính Kế toán trở lên

- Kinh nghiệm: 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ : Có thể đọc, hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành tài chính, kế toán

- Vi tính : Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Exel, PowerPoint, PM kế toán). Ưu tiên ứng viên đã từng thực hành phần mềm SAP/ ERP, Bravo

- Kỹ năng và yêu cầu khác : Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, lập kế hoạch

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của Tập đoàn

- Mức thu nhập: Lương cạnh tranh + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ tết...

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình, vừa hiệu quả công việc vừa kết nối nhân viên.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Hưởng chế độ đào tạo và phát triển nghề nghiệp theo quy định của Tập đoàn

- Thăng tiến không hạn chế, tùy thuộc theo năng lực của bản thân

- Chế độ phúc lợi, công đoàn theo quy định của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin