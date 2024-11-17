Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viglacera tower, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL (IBL – Limitless Design), công ty thành viên thuộc tổng công ty IBSTAC – Top 10 BCI 2020 – Top 10 tư vấn hàng đầu Việt Nam, tuyển dụng kiến trúc sư concept, công việc như sau :
- Lập và phát triển ý tưởng thiết kế cho các dự án công trình dân dụng quy mô thấp tầng và cao tầng; đa dạng thể loại công trình.
- Triển khai bản vẽ, hồ sơ kiến trúc các giai đoạn theo phân công của trưởng bộ phận và chủ trì.
- Tham gia giám sát tác giả tại công trình khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kỹ năng sử dụng các phần mềm: Autocad; Sketchup; Lumion; 3Dmax; Endscape;..
● Ưu tiên có khả năng sử dụng phần mềm: Unreal Engine; Twinmotion;..
● Kinh nghiệm: trên 2 năm
● Yêu cầu bằng cấp: Đại học

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được tham dự các dự án quy mô lớn, đa chức năng
Được đào tạo để đảm nhiệm các vị trí chủ trì, chủ nhiệm dự án
Môi trường làm việc “kiến trúc sư”: cởi mở, thân thiệt, không gò bó
Được hưởng đầy đủ chính sách của người lao động theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

