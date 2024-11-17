Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viglacera tower, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL (IBL – Limitless Design), công ty thành viên thuộc tổng công ty IBSTAC – Top 10 BCI 2020 – Top 10 tư vấn hàng đầu Việt Nam, tuyển dụng kiến trúc sư concept, công việc như sau :

- Lập và phát triển ý tưởng thiết kế cho các dự án công trình dân dụng quy mô thấp tầng và cao tầng; đa dạng thể loại công trình.

- Triển khai bản vẽ, hồ sơ kiến trúc các giai đoạn theo phân công của trưởng bộ phận và chủ trì.

- Tham gia giám sát tác giả tại công trình khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kỹ năng sử dụng các phần mềm: Autocad; Sketchup; Lumion; 3Dmax; Endscape;..

● Ưu tiên có khả năng sử dụng phần mềm: Unreal Engine; Twinmotion;..

● Kinh nghiệm: trên 2 năm

● Yêu cầu bằng cấp: Đại học

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được tham dự các dự án quy mô lớn, đa chức năng

Được đào tạo để đảm nhiệm các vị trí chủ trì, chủ nhiệm dự án

Môi trường làm việc “kiến trúc sư”: cởi mở, thân thiệt, không gò bó

Được hưởng đầy đủ chính sách của người lao động theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng IBL

