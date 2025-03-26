Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25/16 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra khảo sát hiện trạng, Triển khai ý tưởng, thiết kế thi công kiến trúc cho các công trình dân dụng
Sử dụng : Revit, cad, ptshop,...
Phối hợp vs các bộ môn ,thi công hiện trường
Kiểm soát chất lượng hồ sơ bản vẽ và các bộ môn liên quan
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng
Có kinh nghiệm trong triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc
Thành thao phần mềm Revit
Kỹ năng làm việc độc lập, tỉ mỉ, cẩn thận
Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích không gian và bố trí công năng hợp lý.
Làm việc có trách nhiệm, chu đáo, nhiệt tình và luôn cam kết hoàn thành công việc một cách chất lượng.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu ( tuỳ năng lực)
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định
Thưởng tháng 13, lễ tết
Phụ cấp nếu đi công tác
Thử việc 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
