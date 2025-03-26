Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25/16 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra khảo sát hiện trạng, Triển khai ý tưởng, thiết kế thi công kiến trúc cho các công trình dân dụng

Sử dụng : Revit, cad, ptshop,...

Phối hợp vs các bộ môn ,thi công hiện trường

Kiểm soát chất lượng hồ sơ bản vẽ và các bộ môn liên quan

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng

Có kinh nghiệm trong triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc

Thành thao phần mềm Revit

Kỹ năng làm việc độc lập, tỉ mỉ, cẩn thận

Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích không gian và bố trí công năng hợp lý.

Làm việc có trách nhiệm, chu đáo, nhiệt tình và luôn cam kết hoàn thành công việc một cách chất lượng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 15 triệu ( tuỳ năng lực)

Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định

Thưởng tháng 13, lễ tết

Phụ cấp nếu đi công tác

Thử việc 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH

