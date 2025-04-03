Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề TT04 - 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Phối hợp và triển khai bản vẽ 2D từ bản vẽ 3D của bộ phận thiết kế trong và sau khi chốt được giai đoạn thiết kế 3D.

Vẽ đúng chi tiết kết cấu đồ, ghi chi tiết đầy đủ các thông số và vật liệu cụ thể trong bản vẽ sản xuất.

Triển khai hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thi công xây dựng, nội thất.

Phối hợp, làm việc cụ thể, rà soát hồ sơ và đưa ra các phương án kĩ thuật hay thi công với các phòng, thi công dự toán trong quá trình thi công và chuẩn bị thi công công trình.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Có kĩ năng sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên sâu.

Bằng cấp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành xây dựng và liên quan.

Tính cách tỉ mỉ, trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm.

Giới tính: Nam

Quyền Lợi Được Hưởng

Được tham gia các công trình với quy mô đa dạng từ nhỏ tới lớn.

Review lương định kỳ, tăng lương theo năng lực.

Hoa hồng & thưởng dự án KHỦNG.

Môi trường trẻ trung, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo chuyên sâu, cập nhật xu hướng thiết kế mới.

Sự kiện nội bộ, teambuilding, phúc lợi đầy đủ.

Trang bị đầy đủ công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

