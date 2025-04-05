Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Golden Palace Mễ Trì, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Đọc hiểu, triển khai bản vẽ 1/500 dựa trên bản quy hoạch 1/2000

Triển khai chi tiết, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các bản vẽ liên quan trong quá trình thiết kế và xin phép xây dựng

Chủ trì thiết kế, tổng hợp hồ sơ (bao gồm bản thuyết minh và bản vẻ), phối hợp với các bộ môn hoàn thiện hồ sơ qua các giai đoạn thiết kế, xin phép.

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc và chuyên ngành liên quan

Chăm chỉ chịu khó, có thể chịu được áp lực cao

Có kinh nghiệm về dự án nhà xưởng công nghiệp

Ưu tiên ứng viên vẽ phối cảnh tốt, thành thạo revit hoặc có chứng chỉ hành nghề.

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực (15-25tr + tăng ca )

Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động

Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm

