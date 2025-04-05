Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Golden Palace Mễ Trì, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đọc hiểu, triển khai bản vẽ 1/500 dựa trên bản quy hoạch 1/2000
Triển khai chi tiết, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các bản vẽ liên quan trong quá trình thiết kế và xin phép xây dựng
Chủ trì thiết kế, tổng hợp hồ sơ (bao gồm bản thuyết minh và bản vẻ), phối hợp với các bộ môn hoàn thiện hồ sơ qua các giai đoạn thiết kế, xin phép.
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc và chuyên ngành liên quan
Chăm chỉ chịu khó, có thể chịu được áp lực cao
Có kinh nghiệm về dự án nhà xưởng công nghiệp
Ưu tiên ứng viên vẽ phối cảnh tốt, thành thạo revit hoặc có chứng chỉ hành nghề.

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực (15-25tr + tăng ca )
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động
Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

