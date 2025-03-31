Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Aci Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Aci Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa Đơn nguyên A, Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến,phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. HN

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Địa điểm làm việc: Hà Nội.
- Thiết kế ý tưởng, diễn họa cho đồ án kiến trúc .
- Kiến trúc sư công trình: Lập, triển khai hồ sơ và viết thuyết minh thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình.
- Kết hợp và thực hiện công việc với các bộ phận, Trung tâm khác trong việc thiết kế Kiến trúc hoặc làm việc trực tiếp với chủ đầu tư của dự án, công trình.
- Làm việc với các đơn vị thẩm tra, thẩm định hoặc cơ quan chuyên ngành khác của dự án, công trình.
- Tham gia khảo sát hiện trạng, giám sát tác giả các dự án, công trình khi được phân công.
- Lên kế hoạch, lập tiến độ triển khai cho công việc được giao.
- Tư vấn và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế đối với chủ trì /trưởng nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế công trình cao tầng, dự án quy hoạch khu đô thị, khu phức hợp.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Sketchup, Photoshop, Office và các phần mềm có liên quan. (Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Revit)
- Có khả năng khớp nối, phối hợp với các bộ môn chuyên ngành khác trong quá trình triển khai công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aci Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa Đơn nguyên A, Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến,phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

