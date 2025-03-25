Tuyển Kiến trúc sư Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: https://tuyendung.vietcombank.com.vn
Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng
Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2025)
Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Mô tả công việc
• Phát triển và triển khai chiến lược kỹ thuật số phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.
• Thiết kế, phát triển và duy trì các giải pháp kỹ thuật số hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của tổ chức.
• Thiết kế kiến trúc, giải pháp, phát triển, thử nghiệm và bảo trì các ứng dụng và hệ thống phần mềm theo kiến trúc Microservices.
• Phối hợp với các nhóm đa chức năng để xác định các cơ hội chuyển đổi kỹ thuật số và đề xuất các giải pháp.
• Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật số và giải pháp/sản phẩm phần mềm của tổ chức đáng tin cậy, an toàn, có thể mở rộng và bảo mật.
• Tham gia review code và thiết kế để đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của Ngân hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
