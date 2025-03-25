Tuyển Kiến trúc sư Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: https://tuyendung.vietcombank.com.vn

Thời gian nhận hồ sơ và Hình thức tuyển dụng

Nhận hồ sơ đến khi tuyển dụng đủ (tối đa đến hết ngày 31/12/2025)

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01

Mô tả công việc

• Phát triển và triển khai chiến lược kỹ thuật số phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.

• Thiết kế, phát triển và duy trì các giải pháp kỹ thuật số hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của tổ chức.

• Thiết kế kiến trúc, giải pháp, phát triển, thử nghiệm và bảo trì các ứng dụng và hệ thống phần mềm theo kiến trúc Microservices.

• Phối hợp với các nhóm đa chức năng để xác định các cơ hội chuyển đổi kỹ thuật số và đề xuất các giải pháp.

• Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật số và giải pháp/sản phẩm phần mềm của tổ chức đáng tin cậy, an toàn, có thể mở rộng và bảo mật.

• Tham gia review code và thiết kế để đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn.