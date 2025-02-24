Tuyển Kiến trúc sư Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 USD

Mức lương 12 - 16 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 USD

- Thiết kế trên các phần mềm thiết kế thông dụng;

- Triển khai Dự án theo yêu cầu và ISO quản lý chất lượng của công ty;

- Khảo sát hiện trạng, thiết kế ý tưởng đến bản vẽ thi công và giám sát tác giả;

- Tư vấn trực tiếp khách hàng, làm việc cùng nhà cung cấp;

- Quản lý công việc, thời gian cá nhân linh hoạt và phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 03 người;

- Vị trí: Kiến trúc sư Nội thất

- Làm việc toàn thời gian tại trụ sở chính tại Hà Nội

- Yêu cầu đã tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành có liên quan đến Kiến trúc/Nội thất và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trở lên (không bao gồm các ứng viên TK tạo dáng công nghiệp);

- Thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc thiết kế, yêu cầu bắt buộc: AutoCAD, Photoshop, 3DMax (hoặc Sketchup), MS Office;

- Tư duy tích cực, cầu tiến và có kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Thử việc: tối thiểu 2 tháng.

Tại Studio8 Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Studio8 Viet Nam

