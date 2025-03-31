Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29C phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tiếp nhận công việc từ trưởng nhóm thiết kế, trực tiếp thiết kế và quản lý tiến độ dự án từ concept đến kết thúc.

• Triển khai các loại hồ sơ: kỹ thuật kiến trúc xây dựng, cấp phép xây dựng, thi công kiến trúc – cảnh quan, hoàn công (nếu có).

• Thiết kế kiến trúc qua các giai đoạn: ý tưởng concept, mặt bằng công năng, diễn họa 3D.

• Kết nối với bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ.

• Hỗ trợ các phòng ban liên quan như: phòng QS, phòng thi công… trong quá trình hoàn thiện công trình.

• Gặp gỡ, tư vấn khách hàng từ giai đoạn đầu cho tới kết thúc hồ sơ thiết kế.

• Đi đo vẽ hiện trạng công trình (nếu cần).

• Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất

• Thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng cho công việc thiết kế kiến trúc, nội thất: Sketchup, 3DSMax, Vray, AutoCad, Revit, Corona ………...

• Đã có kinh nghiệm từ 3 năm chủ trì độc lập các công trình kiến trúc từ giai đoạn concept tới kỹ thuật.

• Có khả năng tổ chức mặt bằng công năng , có khả năng sáng tạo về các không gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin