Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS
- Hà Nội: 29C phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Tiếp nhận công việc từ trưởng nhóm thiết kế, trực tiếp thiết kế và quản lý tiến độ dự án từ concept đến kết thúc.
• Triển khai các loại hồ sơ: kỹ thuật kiến trúc xây dựng, cấp phép xây dựng, thi công kiến trúc – cảnh quan, hoàn công (nếu có).
• Thiết kế kiến trúc qua các giai đoạn: ý tưởng concept, mặt bằng công năng, diễn họa 3D.
• Kết nối với bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ.
• Hỗ trợ các phòng ban liên quan như: phòng QS, phòng thi công… trong quá trình hoàn thiện công trình.
• Gặp gỡ, tư vấn khách hàng từ giai đoạn đầu cho tới kết thúc hồ sơ thiết kế.
• Đi đo vẽ hiện trạng công trình (nếu cần).
• Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng cho công việc thiết kế kiến trúc, nội thất: Sketchup, 3DSMax, Vray, AutoCad, Revit, Corona ………...
• Đã có kinh nghiệm từ 3 năm chủ trì độc lập các công trình kiến trúc từ giai đoạn concept tới kỹ thuật.
• Có khả năng tổ chức mặt bằng công năng , có khả năng sáng tạo về các không gian.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS Thì Được Hưởng Những Gì
