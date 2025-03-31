Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29C phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tiếp nhận công việc từ trưởng nhóm thiết kế, trực tiếp thiết kế và quản lý tiến độ dự án từ concept đến kết thúc.
• Triển khai các loại hồ sơ: kỹ thuật kiến trúc xây dựng, cấp phép xây dựng, thi công kiến trúc – cảnh quan, hoàn công (nếu có).
• Thiết kế kiến trúc qua các giai đoạn: ý tưởng concept, mặt bằng công năng, diễn họa 3D.
• Kết nối với bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ.
• Hỗ trợ các phòng ban liên quan như: phòng QS, phòng thi công… trong quá trình hoàn thiện công trình.
• Gặp gỡ, tư vấn khách hàng từ giai đoạn đầu cho tới kết thúc hồ sơ thiết kế.
• Đi đo vẽ hiện trạng công trình (nếu cần).
• Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất
• Thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng cho công việc thiết kế kiến trúc, nội thất: Sketchup, 3DSMax, Vray, AutoCad, Revit, Corona ………...
• Đã có kinh nghiệm từ 3 năm chủ trì độc lập các công trình kiến trúc từ giai đoạn concept tới kỹ thuật.
• Có khả năng tổ chức mặt bằng công năng , có khả năng sáng tạo về các không gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

