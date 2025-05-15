Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam (MAS Architects) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tham gia quá trình triển khai từ giai đoạn phương án ý tưởng, hồ sơ kiến trúc, giám sát tác giả công trình từ đầu tới khi công trình được hoàn thiện:

- Khảo sát hiện trạng, tư vấn, định hướng khách hàng

- Lên phương án ý tưởng: vẽ tay, làm mô hình…

- Triền khai hồ sơ kiến trúc, hồ sơ kỹ thuật

- Phối hợp các kỹ sư, chuyên gia các bộ môn khác (kết cấu, cơ điện, điều hòa…) để hoàn thiện công trình

- Giám sát công trình

- Các công việc khác theo phân công nhiệm vụ.

Quá trình triển khai ý tưởng sẽ được triển khai từ việc vẽ tay, làm mô hình hoặc tất cả những gì mà các bạn thấy là phù hợp. Không giới hạn tư duy thiết kế, hãy thỏa sức sáng tạo và chúng tôi sẽ giúp các bạn hiện thực hóa ý tưởng đó nếu điều đó phù hợp với công trình.