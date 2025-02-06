Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, Triển khai thiết kế hồ sơ kiến trúc công trình theo các giai đoạn.

Tham gia thiết kế concept kiến trúc, thiết kế layout, hình khối và diễn hoạ 3d các công trình thấp tầng đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.

Làm việc với chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, các bên liên quan, phối hợp với các bộ môn khác, giám sát tác giả....

Lên phương án tổng mặt bằng cho lô đất, mặt bằng công trình

Dựng phối cảnh dự án, render tốt công trình.

Chịu trách nhiệm trước chủ trì về tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu của công ty

Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án và các bộ phận kỹ thuật khác

Các công việc liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của ban lãnh đạo.....

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, ưu tiên tốt nghiệp đại học Kiến trúc hoặc Xây dựng

Thành thạo mạnh Sketchup.

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng diễn hoạ tốt ( ưu tiên biết Sketchup, render bằng Enscape, D5, Vray ). Sử dụng thành thạo các phần mềm: SketchUp, 3DMax, AutoCad, Photoshop, ...

Có kinh nghiệm làm dự án về thấp tầng.

Tư duy tốt, chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu thị, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG NET: 14-18 triệu + phụ cấp + thưởng.

LƯƠNG NET: 14-18 triệu + phụ cấp + thưởng

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ngày

Phụ cấp ăn trưa

KHÔNG TRÍCH LƯƠNG. Công ty hỗ trợ hoàn toàn chi phí đóng BHXH, Thuế, Công đoàn.

KHÔNG TRÍCH LƯƠNG.

TRẢ LƯƠNG VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG. KHÔNG CHẬM LƯƠNG, NỢ LƯƠNG.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của BLĐ: BHXH, BHYT, BHTN, ... Công ty hỗ trợ đóng BHXH, thuế, phí công đoàn(KHÔNG TRÍCH LƯƠNG)

Thưởng không giới hạn: thưởng dự án, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng giới thiệu nhân sự, ...

Xét tương lương định kỳ: 1-2 lần/năm

Các chế độ khác (làm thêm giờ, công tác phí, hiếu hỉ, ...).

Tham gia các buổi hoạt động ngoại khoá hàng tháng, du lịch 2 lần/năm, các phong trào thể thao, văn nghệ và các sự kiện lớn của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được trao quyền làm chủ.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6, và 2 thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

