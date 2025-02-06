Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lạc Hồng, ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, Triển khai thiết kế hồ sơ kiến trúc công trình theo các giai đoạn.
Tham gia thiết kế concept kiến trúc, thiết kế layout, hình khối và diễn hoạ 3d các công trình thấp tầng đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.
Làm việc với chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, các bên liên quan, phối hợp với các bộ môn khác, giám sát tác giả....
Lên phương án tổng mặt bằng cho lô đất, mặt bằng công trình
Dựng phối cảnh dự án, render tốt công trình.
Chịu trách nhiệm trước chủ trì về tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu của công ty
Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án và các bộ phận kỹ thuật khác
Các công việc liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của ban lãnh đạo.....

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, ưu tiên tốt nghiệp đại học Kiến trúc hoặc Xây dựng
Thành thạo mạnh Sketchup.
Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng diễn hoạ tốt ( ưu tiên biết Sketchup, render bằng Enscape, D5, Vray ). Sử dụng thành thạo các phần mềm: SketchUp, 3DMax, AutoCad, Photoshop, ...
Có kinh nghiệm làm dự án về thấp tầng.
Tư duy tốt, chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu thị, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG NET: 14-18 triệu + phụ cấp + thưởng.
LƯƠNG NET: 14-18 triệu + phụ cấp + thưởng
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ngày
Phụ cấp ăn trưa
KHÔNG TRÍCH LƯƠNG. Công ty hỗ trợ hoàn toàn chi phí đóng BHXH, Thuế, Công đoàn.
KHÔNG TRÍCH LƯƠNG.
TRẢ LƯƠNG VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG. KHÔNG CHẬM LƯƠNG, NỢ LƯƠNG.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của BLĐ: BHXH, BHYT, BHTN, ... Công ty hỗ trợ đóng BHXH, thuế, phí công đoàn(KHÔNG TRÍCH LƯƠNG)
Thưởng không giới hạn: thưởng dự án, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng giới thiệu nhân sự, ...
Xét tương lương định kỳ: 1-2 lần/năm
Các chế độ khác (làm thêm giờ, công tác phí, hiếu hỉ, ...).
Tham gia các buổi hoạt động ngoại khoá hàng tháng, du lịch 2 lần/năm, các phong trào thể thao, văn nghệ và các sự kiện lớn của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được trao quyền làm chủ.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6, và 2 thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Lạc Hồng, 85 Lê Văn Lương, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-14-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job285655
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHHBGK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHHBGK GROUP
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH EYHOMES.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH EYHOMES.VN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDECO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDECO VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam (MAS Architects) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam (MAS Architects)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ SÁNG TẠO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TAMDACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TAMDACO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần xây dựng TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần xây dựng TAS
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Daiwa House Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 Triệu Công Ty TNHH Daiwa House Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PTM CARE
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ICAD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ICAD Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD E&C
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm